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На «Северной верфи» заложат дополнительную серию фрегатов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дополнительная серия фрегатов будет заложена на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Об этом в среду сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко после церемонии спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.

«Хочу вас заверить, в первую очередь трудовой коллектив, что в портфеле заказов, сформированы и подписаны с предприятиями ОСК, и в частности с «Северной верфью», обеспечит загрузку предприятия как минимум на ближайшие 10 лет. В ближайшее время мы также ожидаем и произведем закладку дополнительных фрегатов», – сообщил замминистра.

Он не стал уточнять количество планируемых к закладке кораблей, но пояснил, что речь идет о фрегатах проекта 22350.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
20380 Корвет-1
22350
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