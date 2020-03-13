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Российская газета

Новый корвет "Ретивый" спустили на воду в Санкт-Петербурге

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Источник изображения: rg.ru

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый". Служить новый корабль будет на Черноморском флоте, сообщил на торжественной церемонии главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

Адмирал Евменов добавил, что корветы данного проекта показали себя на флоте, как надежные корабли, пишет FlotProm. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что на петербургской "Северной верфи" заложат в ближайшее время еще несколько боевых кораблей.

Корвет проекта 20380 "Ретивый" заложили 20 февраля 2015 года. Это корабль, построенный по современным технологиям, он обладает низкой радиоэлектронной заметностью. Длина корвета - более ста метров. Водоизмещение - 2 220 тонн. На вооружении стоит противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и зенитный ракетный комплекс морского базирования "Редут", торпеды и другое мощное вооружение.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
20380 Корвет-1
ЧФ
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