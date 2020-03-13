В Пентагоне опасаются атаки иранских беспилотников

Генерал морской пехоты США Кеннет Макензи заявил об угрозе, исходящей от иранских беспилотников в Ираке.

Издание Military Watch сообщает о развертывании систем ПВО в Ираке на фоне очередной атаки на базу США. В статье цитируют генерала морской пехоты США и главы Центрального командования Кеннета Макензи.

В своем обращении к Комитету по вооруженным силам США он, в частности, заявил о "растущей угрозе от беспилотных воздушных систем". Офицер считает, что сейчас в регионе нет "сетевых возможностей для противодействия им".

В статье напоминают, что в 2019 году во время ударов иранских дронов по объектам боевиков вблизи американских баз, средства ПВО США не смогли их зафиксировать.

Бессильным оказался американский ЗРК Patriot при атаке БПЛА по нефтяному заводу в Саудовской Аравии.

Причем, большой парк беспилотников-невидимок Иран построил, основываясь на технологиях американского RQ-170, захваченного в 2011 году.

Олег Корякин