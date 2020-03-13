Запуск миссии ExoMars перенесли на 2022 год. Даже в этом частично обвинили коронавирус

Специалисты пишут, что заключительный этап подготовки миссии нарушили из-за эпидемиологической ситуации в Европе

ТАСС, 12 марта. Запуск российско-европейской миссии ExoMars, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2022 год. Об этом пишет сайт Роскосмоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии ExoMars по исследованию Красной планеты на 2022 год" , - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что запуск миссии теперь запланирован на август-сентябрь 2022 года. "Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух "окон" (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый", - уточняется в сообщении.

Такое решение было принято после проведения оценки работ совместной проектной группы Роскосмоса и ЕКА. Специалисты пришли к выводу, что "проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", пояснили в пресс-службе.

В частности, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер во время переговоров "согласились с необходимостью проведения дополнительных испытаний космического аппарата с доработанным оборудованием и с окончательной версией программного обеспечения".

Как отмечается, заключительный этап подготовки миссии ExoMars был нарушен из-за эпидемиологической ситуации в Европе. "Стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии ExoMars ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы", - говорится в сообщении по итогам совещания Рогозина и Вернера.

Вернер в свою очередь подчеркнул, что стороны хотят на 100% убедиться в успешной реализации миссии. "Мы не допускаем ни малейшей вероятности ошибки. Проведение дополнительных испытаний для верификации обеспечит безопасный перелет и получение максимальной научной отдачи на Марсе", - сказал глава ЕКА, слова которого также приводятся в пресс-релизе.

Вернер также отметил, что специалисты накопили существенный объем знаний, которые позволят завершить оставшиеся работы "в возможно короткие сроки".

ExoMars и коронавирус

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста государствах, включая Россию и европейские страны. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

ExoMars - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Первый этап российско-европейского проекта был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Старт второго этапа миссии изначально был запланирован на 2018 год, позже был перенесен на 2020 год. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.