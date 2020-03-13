Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы

Песков: отменять парад Победы в Москве пока не планируется

Кремль не собирается отменять из-за коронавируса парад Победы 9 мая в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос возник в связи с тем, что власти Москвы ранее на месяц запретили проведение в столице массовых мероприятий, если численность их участников превышает 5 тыс.

Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса пока не рассматривается, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что во избежание распространения коронавируса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в честь 75-летия Победы в Нур-Султане.

Вопрос о возможности отмены парада Победы в Москве связан с тем, что из-за коронавируса в столице уже ввели запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, если число их участников превышает 5 тыс.

Соответствующий указ 10 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ стал дополнением к указу о введении мер повышенной безопасности в Москве, подписанному 5 марта. Этот запрет будет длиться на протяжении месяца - до 10 апреля.

На сайте мэра Москвы уточнили, что за основу для запрета власти столицы взяли опыт Франции, где изначально отменили мероприятия в закрытых помещениях, а впоследствии распространили эти меры и для открытых площадок.

Меры по борьбе с коронавирусом оперативный штаб ввел 11 марта. На территории всех регионов России рекомендовали сократить все массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные. Кроме того, страна ограничила авиасообщение с Испанией, Германией, Италией и Францией.

Источники принадлежащего Григорию Березкину РБК ранее сообщали, что из-за угрозы распространения вируса в Москве также собираются отменить фестиваль «Крымская весна». Его планировалось провести 15 марта на Тверской. Собянин подтвердил эту информацию в своем блоге. По словам мэра, на хоккейные и футбольные матчи будут пускать не более 5 тыс. болельщиков.

К настоящему моменту по всему миру выявили более 124 тыс. случаев заражения, свидетельствуют данные SCMP. Большинство из них - более 80 тыс. - зафиксировано в Китае. Свыше 9 тыс. зараженных находятся в Италии, более 450 человек там погибли от вызываемого вирусом заболевания.

По последним данным, на территории России выявили 28 случаев заражения коронавирусом, причем восемь из них зафиксировали 11 марта в Москве и Московской области.

Россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, выписали 8 марта. Еще одного москвича, который приехал с коронавирусом из Милана, вылечили на минувших выходных.

Парад в честь 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне по традиции пройдет в Москве 9 мая 2020 года. Приглашения посетить российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях получили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, европейские лидеры, а также руководители стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Свое участие в праздновании Дня Победы в российской столице уже подтвердили главы Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

Президент США двумя днями ранее сообщил, что не сможет приехать в Москву на праздничные мероприятия. При этом американская сторона заверила, что будет представлена на торжествах высоком уровне. Вашингтон направил список из нескольких высокопоставленных лиц, которых рассматривает как возможных участников делегации США, сообщили источники «Коммерсанта».

Незадолго до этого президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что для него «вообще не важен» приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая. Он напомнил, что «это наш праздник».

При этом глава государства выразил мнение, что приехать стоило бы бывшим союзникам СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», - отметил Путин.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Документ включает 116 мероприятий. Глава государства не раз подчеркивал, что мероприятия будут организованы на самом высоком уровне.

Кристина Сизова