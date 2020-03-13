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ТАСС

В Петербурге судостроители спустили на воду корвет "Ретивый"

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Вывод из эллинга ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 25.12.2019
Вывод из эллинга ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 25.12.2019.
Источник изображения: кадр из видео ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (via forums.airbase.ru )

Корветы проекта 20380 предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду корвет проекта 20380 "Ретивый".

"Сегодня состоялся спуск на воду корвета проекта 20380 "Ретивый". Корабль строится по заказу Министерства обороны РФ для Черноморского флота", - сообщил представитель предприятия в ходе торжественной церемонии спуска.

По его словам, "Ретивый" является пятым кораблем проекта 20380, строящимся на "Северной верфи". "Предыдущие четыре корвета постройки предприятия - "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий", переданные военным морякам в период с 2007 по 2014 год - несут службу на Балтийском флоте", - добавил работник завода.

В феврале корвет был перемещен из эллинга в плавучий док для установки бульбового обтекателя, успокоителя качки и рулевого устройства. После спуска на воду его отбуксируют к достроечной набережной, где продолжится строительство корабля. "В частности, начнется затяжка кабельных трасс, оборудование помещений под вселение экипажа, установка систем связи, навигации и вооружения", - сообщил представитель "Северной верфи". Он добавил, что начало швартовных испытаний "Ретивого" запланировано на конец года.

После церемонии спуска на воду корвета замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшее время на "Северной верфи" будет заложена дополнительная серия фрегатов проекта 22350.

"Хочу вас заверить, в первую очередь трудовой коллектив, что портфель заказов, сформированный и подписанный с предприятиями ОСК, и в частности с "Северной верфью", обеспечит загрузку предприятия как минимум на ближайшие 10 лет. В ближайшее время мы также ожидаем и произведем закладку дополнительных фрегатов", - сообщил замминистра.

Он не стал уточнять количество планируемых к закладке кораблей, но пояснил, что речь идет о фрегатах проекта 22350.

О корвете

Корвет "Ретивый" являющийся шестым серийным (седьмым по счету) корветом проекта 20380, был заложен на "Северной верфи" 12 февраля 2015 года. В октябре 2017 года было завершено формирование корпуса корабля, в марте 2018 года на него были загружены двигатели и редукторы.

Корабли проекта 20380 разработки Центрального морского конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

В 13:47 мск добавлена информация о том, что замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшее время на "Северной верфи" будет заложена дополнительная серия фрегатов проекта 22350.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
20380 Корвет-1
22350
БФ
ЧФ
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