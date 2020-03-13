Войти
ТАСС

Инструкторы Российского университета спецназа совершат марш-бросок по льду Байкала

1963
0
+1
Боец отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса
Боец отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Они должны будут пройти на снегоходах за пять дней по всему периметру Байкала, это 2 тыс. км

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Группа инструкторов Российского университета спецназа (РУС) из Чеченской Республики совершит марш-бросок по льду озера Байкал, он станет одним из этапов подготовки к крупным стратегическим учениям, которые запланированы на конец 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области.

"В марш-броске участвует девять человек, один из которых остается в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах за пять дней должны пройти по всему периметру Байкала, это 2 тыс. км. <…> Старт перехода 14 марта. Переход по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова проводится в рамках подготовки к большим стратегическим учениям этого рода войск", - говорится в сообщении.

Учения запланированы на конец 2020 года. Они состоятся в районе Байкала. Их цель - отработка тактических действий, апробация новейших образцов высокопроходимой техники, снегоходов и арктических багги. Группа, которая в марте совершит марш-бросок, подготовлена к автономной жизни, у нее есть специальная техника, снаряжение, экипировка, запас горючего и продовольствия. Переход будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни. В декабре 2019 года на базе РУС открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky. Он рассчитан как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и любителей экстремальных видов спорта и активных развлечений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
Похожие новости
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
05.01.2017
Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
02.12.2015
Ключ к оценке обстановки
04.07.2008
Начинается очередная реформа российских вооруженных сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 19:15
  • 214
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 16:44
  • 44
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 12:14
  • 14
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 15.03 09:54
  • 4
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
  • 15.03 05:16
  • 74
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.03 02:30
  • 4
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 14.03 21:45
  • 110
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 14.03 17:09
  • 34
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 14.03 15:36
  • 11
Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ
  • 14.03 15:28
  • 4
Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас
  • 14.03 15:05
  • 1
Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы