Войти
Независимое военное обозрение

Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ

2069
2
+1
Технодоктрина
Работа форума технологического лидерства России «Технодоктрина».
Источник изображения: http://aviapanorama.ru/

Специалисты для «горячих» точек цифрового фронта народного хозяйства

Кадровый резерв оборонно-промышленного комплекса России будет привлекаться к процессу цифровой трансформации народного хозяйства в соответствии с новейшей программой подготовки и переподготовки межотраслевого инженерно-управленческого персонала ОПК. По сообщению Министерства обороны РФ, эта тема обсуждалась на состоявшемся в текущем месяце V Стратегическом форуме инженерно-управленческих кадров оборонно-промышленного комплекса России «Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса», организатором которого выступил Союз молодых инженеров России при поддержке ДОСААФ России.

В мероприятии, которое, по мнению устроителей, явилось стартом работ по глобальной мобилизации кадрового резерва ОПК, приняли участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, представители Минобороны РФ, Минпромторга России, Миннауки России, ЦНИИмаш, Средне-Невского судостроительного завода, АСКОН, Фидесис, «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», НПО «Техномаш», «ЦНИИ ЭИСУ», ИПХФ РАН, Национальной палаты инженеров, Российской инженерной академии, ДОСААФ России, а также сотрудники малых инновационных компаний-лидеров цифровизации отечественной промышленности, информирует Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ.

Программа предусматривает отбор и направление в «горячие» точки цифровой трансформации народного хозяйства талантливых, хорошо подготовленных молодых специалистов.

Агентство стратегических инициатив, на площадке которого проводился форум, является российской автономной некоммерческой организацией, а председатель ее наблюдательного совета - президент России Владимир Путин.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
СНСЗ
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Персоны
Бочкарев Олег
Путин Владимир
Выставки
ТЕХНОДОКТРИНА-2014
Похожие новости
11.03.2020
Молодых инженеров ждет мобилизация
11.03.2020
Программу мобилизации кадрового резерва ОПК России представили на форуме "Технодоктрина"
27.07.2017
На МАКС-2017 стенд "Швабе" посетили более 100 тысяч человек
19.01.2015
Амбициозные планы оборонки
14.03.2013
Новая индустриализация страны начинается с оборонки
2 комментария
№1
14.03.2020 05:36
"Отбор и направление в «горячие» точки цифровой трансформации народного хозяйства талантливых, хорошо подготовленных молодых специалистов"

Интересно, а молодые специалисты, подпишутся под "направление в «горячие» точки цифровой трансформации народного хозяйства". Бред какой-то очередной.
+1
Сообщить
№2
14.03.2020 07:09
Цитата, q
Союз молодых инженеров России, Национальной палаты инженеров, Российской инженерной академии, ДОСААФ
Цитата, q
V Стратегическом форуме инженерно-управленческих кадров оборонно-промышленного комплекса России «Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса»
Цитата, q
Агентство стратегических инициатив является автономной некоммерческой организацией, а председатель ее наблюдательного совета - президент России Владимир Путин
Понаразвели дармоедов на шее у гос. бюджета. Функция подобных фиктивных "самоорганизованных" объединений сводится к внутриполитической пропаганде - обеспечению лояльности к действующей власти и видимости "народной поддержки" для удержания этой власти, а "работа" состоит из проведения подобных пустопорожних мероприятий и изданию пустопорожних журналов. Даже славный советский ДОСААФ превратили не пойми во что.
Платим за эту вакханалию - мы.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 19:15
  • 214
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 16:44
  • 44
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 12:14
  • 14
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 15.03 09:54
  • 4
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
  • 15.03 05:16
  • 74
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.03 02:30
  • 4
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 14.03 21:45
  • 110
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 14.03 17:09
  • 34
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 14.03 15:36
  • 11
Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ
  • 14.03 15:28
  • 4
Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас
  • 14.03 15:05
  • 1
Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы