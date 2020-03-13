Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ

Специалисты для «горячих» точек цифрового фронта народного хозяйства

Кадровый резерв оборонно-промышленного комплекса России будет привлекаться к процессу цифровой трансформации народного хозяйства в соответствии с новейшей программой подготовки и переподготовки межотраслевого инженерно-управленческого персонала ОПК. По сообщению Министерства обороны РФ, эта тема обсуждалась на состоявшемся в текущем месяце V Стратегическом форуме инженерно-управленческих кадров оборонно-промышленного комплекса России «Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса», организатором которого выступил Союз молодых инженеров России при поддержке ДОСААФ России.

В мероприятии, которое, по мнению устроителей, явилось стартом работ по глобальной мобилизации кадрового резерва ОПК, приняли участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, представители Минобороны РФ, Минпромторга России, Миннауки России, ЦНИИмаш, Средне-Невского судостроительного завода, АСКОН, Фидесис, «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», НПО «Техномаш», «ЦНИИ ЭИСУ», ИПХФ РАН, Национальной палаты инженеров, Российской инженерной академии, ДОСААФ России, а также сотрудники малых инновационных компаний-лидеров цифровизации отечественной промышленности, информирует Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ.

Программа предусматривает отбор и направление в «горячие» точки цифровой трансформации народного хозяйства талантливых, хорошо подготовленных молодых специалистов.

Агентство стратегических инициатив, на площадке которого проводился форум, является российской автономной некоммерческой организацией, а председатель ее наблюдательного совета - президент России Владимир Путин.

Ирина Дронина