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ЦАМТО

Япония поставит ВС Филиппин четыре РЛС ПВО

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Логотип Mitsubishi Electric
Логотип Mitsubishi Electric Corporation.
Источник изображения: http://www.coldservis.sk/

ЦАМТО, 12 марта. Японская корпорация Mitsubishi Electric поставит Вооруженным силам Филиппин четыре модернизированные РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) FPS-3ME.

Как сообщает Inquirer.net со ссылкой на информированные источники, стоимость контракта оценивается в 5,5 млрд. филлипинских песо (103 млн. долл.). Отмечается, что реализация данной программы позволит укрепить систему ПВО страны.

Согласно данным источников издания, уведомление о присуждении контракта (NOA) было выпущено Министерством национальной обороны Филиппин 4 марта 2020 года. NOA является письменным подтверждением предоставления контракта выбранному участнику проекта. Подписание самого договора должно состояться в течение 60 дней после выпуска NOA.

Согласованная межправительственная сделка предусматривает поставку трех модернизированных стационарных и одной мобильной радиолокационной системы. Проект будет реализован в рамках второго этапа модернизации Вооруженных сил Филиппин (Horizon 2) и завершен в 2022 году.

Экспорт ПВН японского производства на Филиппины осуществляется в рамках двустороннего соглашения, подписанного в 2016 году. Соглашение о передаче продукции и технологий оборонного назначения в соответствии с законодательством Японии предваряет начало каких-либо фактических продаж или передач ВиВТ.

На сегодняшний день Япония подписала подобные соглашения с девятью странами: Австралией, Францией, Германией, Индией, Италией, Малайзией, Филиппинами, Великобританией и США. Подписание соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона согласуется с намерениями Токио использовать оборонный экспорт в качестве средства укрепления региональной безопасности.

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