Геополитические интересы России будет защищать новый корвет

Военно-морской флот России должен получить многоцелевой корвет проекта 20385 «Гремящий» в первом полугодии 2020 года.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу судостроительной компании «Северная верфь».

Ранее корабль успешно прошёл цикл испытаний, в ходе которых провёл ракетные и торпедные стрельбы. «Гремящий» предназначен для нанесения ударов по подлодкам, надводным и наземным целям. Основу арсенала корабля составляют крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а в ближайшие годы на вооружение поступит гиперзвуковой «Циркон».

Как полагают эксперты, появление «Гремящего» позволит ВМФ выполнять задачи вдали от родных берегов.