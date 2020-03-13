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Геополитические интересы России будет защищать новый корвет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-морской флот России должен получить многоцелевой корвет проекта 20385 «Гремящий» в первом полугодии 2020 года.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу судостроительной компании «Северная верфь». 

Ранее корабль успешно прошёл цикл испытаний, в ходе которых провёл ракетные и торпедные стрельбы. «Гремящий» предназначен для нанесения ударов по подлодкам, надводным и наземным целям. Основу арсенала корабля составляют крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а в ближайшие годы на вооружение поступит гиперзвуковой «Циркон». 

Как полагают эксперты, появление «Гремящего» позволит ВМФ выполнять задачи вдали от родных берегов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20385
ГЗЛА
Калибр КР
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