Новый вариант модернизации Т-72М1 замечен в Сирии

В Сирии заметили необычно выглядящий Т-72М1. Боевая машина получила дополнительную защиту и усовершенствованную систему для ведения операций ночью.

Речь идет о тепловизионным прицеле Viper-72 ("Гадюка-72"). Известно, что его разработали в военном научно-исследовательском центре, расположенном в Дамаске. В ходе создания прибора были использованы закупаемые за рубежом комплектующие.

В результате танк получил возможность обнаруживать цели в темное время суток на расстоянии до 4 000 метров. Причем наводчик может увидеть противника даже в замаскированном состоянии.

Что же касается защиты, то на башне появился дополнительный бронированный экран и решетчатые противокумулятивные экраны.

Верхняя лобовая деталь корпуса осталась неприкрытой, и экипаж самостоятельно попытался усилить ее строительными материалами. Это вряд ли поможет, если туда попадет современный противотанковый боеприпас.

В ходе многолетней войны в Сирии здесь неоднократно пытались улучшить характеристики имеющейся бронетехники. Если собрать все варианты замеченных модернизаций, можно выпустить объемное многостраничное издание. Наиболее известными и эффективными считаются варианты, созданные бойцами 4-й бронетанковой дивизии и 105-й бригады Республиканской гвардии. Доработанные там Т-72 неоднократно спасали жизни своим экипажам в ходе самых ожесточенных сражений.

Алексей Моисеев