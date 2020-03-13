Появилось фото обстрелявшей базу США в Ираке реактивной установки

В Сети выложили фото самодельной РСЗО, из которой был нанесен удар по базе США в Ираке.

سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي بدون خسائر , تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاث صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية. pic.twitter.com/onxirvQgTs — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 11, 2020

Портал The Drive выясняет подробности недавней атаке на базу США в Таджи. Напомним, по военному объекту, расположенному в 24 километрах от центра Багдада, выпустили 15 неуправляемых ракет. В результате погибло двое военнослужащих коалиционных сил. Двое из них американцы, один - британец. Еще 11 человек, по предварительным данным, получили ранения.

В материале публикуются фото кустарной РСЗО, которая использовалась при нанесении удара. Она представляет собой грузовик, в кузов которого вмонтировано 30 направляющих. По сути, это обычные металлические трубы.

Военный корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в Twitter почему-то называет установку "Катюшой".

Хотя сходство с ней крайне отдаленное. Возможно, на Западе название легендарной советской РСЗО стало именем нарицательным.

2 Americans and 1 Brit were killed when 15 Katyusha rockets landed at Taji Base in Iraq at about 7:52 pm local time today. "ISIS doesn't have this capability," I am told by a US military source. The US military is still treating the wounded right now, which number more than 11. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) March 11, 2020

Олег Корякин (Казань )