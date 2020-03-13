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Российская газета

Появилось фото обстрелявшей базу США в Ираке реактивной установки

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Источник изображения: rg.ru

В Сети выложили фото самодельной РСЗО, из которой был нанесен удар по базе США в Ираке.

Портал The Drive выясняет подробности недавней атаке на базу США в Таджи. Напомним, по военному объекту, расположенному в 24 километрах от центра Багдада, выпустили 15 неуправляемых ракет. В результате погибло двое военнослужащих коалиционных сил. Двое из них американцы, один - британец. Еще 11 человек, по предварительным данным, получили ранения.

В материале публикуются фото кустарной РСЗО, которая использовалась при нанесении удара. Она представляет собой грузовик, в кузов которого вмонтировано 30 направляющих. По сути, это обычные металлические трубы.

Военный корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в Twitter почему-то называет установку "Катюшой".

Хотя сходство с ней крайне отдаленное. Возможно, на Западе название легендарной советской РСЗО стало именем нарицательным.



Олег Корякин (Казань )

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Ирак
США
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