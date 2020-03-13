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Интерфакс-АВН

Геоинтеграционную платформу "Геотрон" представит РКС на салоне изобретений "Архимед" в Москве

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Холдинг РКС
Холдинг «Российские космические системы».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Новейшие разработки в сфере технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных сервисов на их основе продемонстрирует холдинг "Российские космические системы" на XXIII Московском международном салоне изобретений "Архимед-2020", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКС.

"В частности, среди новейших разработок на основе технологий ДЗЗ специалисты холдинга представят геоинтеграционную платформу "Геотрон", веб-приложение поддержки пользователей "Лесовод" и программный комплекс визуализации данных ДЗЗ", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации пресс-службы, посетители салона смогут ознакомиться с уникальным волновым твердотельным гироскопом для перспективных спутников, новинками антенной аппаратуры, разработками для СВЧ-аппаратуры, эффективными датчиками и другими инновационными решениями и изделиями.

Всего в экспозиции компании холдинга будет представлено 18 новейших изобретений для создания перспективных космических аппаратов и систем, а также внедрения результатов космической деятельности для развития социально-экономической сферы, сообщили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
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