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Российский атомный «Борей» защитит «Бурак-М»

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АПРК проекта 955А (шифр «Борей-А» )
АПРК проекта 955А (шифр «Борей-А» ).
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Субмарины Военно-морского флота России, прежде всего ракетоносцы проектов 667-БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», защитятся от противолодочной авиации и беспилотников противника буями «Бурак-М», относящимися к системам радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, выстреливаемые из субмарины на поверхность воды устройства после активизации начнут глушить вражеские сигналы, что позволит подавить каналы станций обнаружения подлодок, сбрасываемых противолодочными самолетами противника. В настоящее время ВМФ испытывает «Бурак-М».

Ранее в марте издание The Drive сообщало, что главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A «Борей-А» — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
667БДРМ Дельфин
955 Борей
БПЛА
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