Совместный анализ: Польша хочет объединиться с историками из РФ

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

России и Польше стоит улучшить двусторонние отношения, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. Он также выступил за возобновление совместной работы историков двух государств для разрешения спорных вопросов и признал, что СССР сыграл решающую роль в победе над фашизмом.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК, что хотел бы улучшения отношений его страны с Россией. Он констатировал, что сегодня диалог государств довольно напряженный.

Вместе с тем министр выразил надежду, что сторонам удастся найти общий язык.

"Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения", - подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, Чапутович выразил желание провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он напомнил, что их последняя беседа состоялась в мае 2019 года на полях сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки. До этого министры не проводили встреч с 2014 года.

Глава польского внешнеполитического ведомства выступил за совместную работу историков двух стран, в частности, по вопросам Второй мировой войны. "Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений", - подчеркнул дипломат.

О необходимости возобновить обсуждение исторических вопросов с Польшей по двусторонним каналам еще в январе говорил и сам Лавров. Он указал, что эта работа не должна стать «заложницей попыток делать из истории пропаганду».

«Когда наши польские коллеги сносят памятники, они излагают свою позицию, причем приводят доводы, мол, Польша не подписывалась под сохранением памятников, которые стоят не на кладбищах», - обратил внимание российский министр.

Власти России и Польши в 2002 году создали совместную группу по сложным вопросам истории российско-польских отношений. На сегодняшний день работа этой группы приостановлена.

Несмотря на заявление Лаврова, в феврале российский посол в Польше Сергей Андреев говорил РБК, что Москва не планирует возобновлять эту работу. «Это бессмысленно. в нынешней ситуации - после массового сноса в Польше памятников советским воинам-освободителям, когда отрицается сам факт освобождения Польши Красной армией, - у нас просто нет никакой общей платформы для обсуждения исторической тематики в рамках политического диалога», - говорил дипломат.

Тем не менее Чапутович все же призвал Россию открыть доступ к ее документам на тему Второй мировой войны для совместной работы историков двух государств. Польский министр отметил, что президент России Владимир Путин обнародовал часть архивной информации, но «сделал это выборочно». По мнению главы МИД Польши, опубликована была та информация, которая выгодна Москве в политических спорах.

«Хочется, чтобы подход не был избирательным, а чтобы к этому [исследованию исторических материалов] подходили объективно и всеобъемлюще», - подчеркнул он.

Чапутович пояснил, что Варшава хочет провести общий анализ документов и прийти к общему пониманию исторических фактов и взаимоотношений государств.

Он также уточнил, что Польша не предъявляет России никаких условий для начала диалога по историческому примирению. «Надо снизить накал исторических споров, пускай ими занимаются профессиональные историки. Это они должны анализировать документы, проверять источники», - резюмировал министр.

Чапутович также заявил в интервью РБК, что Польша солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.

По его словам, Советский Союз действительно сыграл ведущую роль в победе над фашизмом.

"Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", - подчеркнул он.

Министр не согласился с мнением польских политиков, которые обвиняют Москву в развязывании войны наравне с Гитлером. При этом он выразил мнение, что СССР в определенной мере все же несет ответственность за нападение Германии на Польшу.

"Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает", - пояснил он.

Лидия Мисник