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Госдеп США разрешил Роскосмосу «расшириться» на американском рынке

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Источник изображения: Роскосмос

Российская компания International Launch Services (ILS), являющаяся дочерним предприятием Центра Хруничева, входящего в структуру «Роскосмоса», получила от Госдепа разрешение продвигать комплекс услуг в сфере космонавтики на территории США. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ILS.

Теперь компания сможет оказывать услуги по запуску ракет-носителей «Союз». Так как она получила право перевозить на российских космических аппаратах не только грузы, но и людей, у нее появляется возможность продвигать космический туризм на территории Соединенных Штатов.

ILS недавно получило разрешение от Госдепартамента США на продвижение услуг по коммерческим запускам ракет-носителей «Союз».

- говорится в пресс-релизе компании.

Предприятие было создано Центром Хруничева для оказания услуг по запуску ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара».

В ILS также заявили, что на должность директора предприятия вместо уволившегося Кирка Пайшера пришла Тифайн Лурадур. Ранее она работала в американской фирме United Launch Alliance, где работала президентом по глобальным продажам. Компания специализируется на предоставлении услуги запусков космических аппаратов правительственным организациям в США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ULA
Роскосмос
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