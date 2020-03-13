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Военно-промышленный курьер

Америка останется без «Железного купола»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Израильская система ПВО в США не пришлась ко двору

Вашингтон расторг сделку с Тель-Авивом на поставку дополнительных двух батарей ЗРК «Железный купол». Причиной этого решения американская сторона, уже приобретшая два таких батарейных комплекта, объявила невозможность интегрировать эти ЗРК в систему ПВО США.

Кроме того, как указывает израильский ресурс israeldefense.co.il, израильтяне, якобы, отказались предоставить американским коллегам исходные коды ЗРК.

«У нас остались две очень хорошие батареи, но мы не можем интегрировать их в нашу систему ПВО» - заявил  руководитель командования армии США по перспективным разработкам генерал Джон Мюррей.

Данные сообщения не могут не удивлять. Ведь, получается, что американские военные закупили две израильские батареи, даже не удосужившись  как следует изучить их техническую документацию и толком не обговорив с партнерами условия поставки! Но такое ведь невозможно в принципе.

Тем более, крайне сомнительным кажется факт отказа предоставить исходные коды со стороны израильтян, которые, по логике вещей, должны быть крайне заинтересованы в покупке комплексов самой мощной военной державой мира. Ведь лучшей рекламы и рекомендации и не придумаешь.

И, наконец, отметим, что тот же самый «Железный купол» в самом Израиле прекрасно интегрируется с американскими ЗРК Patriot, входящими в национальную систему ПВО еврейского государства. Следует отметить, что эта сделка с самого начала вызывала немалое изумление. Ведь, несмотря на то, что США и Израиль являются ближайшими военными союзниками, эти страны являются еще и конкурентами на мировом рынке вооружений, в том числе и в сегменте ПВО.

В свете чего, решение о закупке иностранных комплексов выглядело невероятным. Особенно на фоне неудач американских ЗРК в Саудовской Аравии, где они оказались бессильны перед ракетами и дронами хуситов.

В свете этого закупка самими американцами иностранных систем ПВО, окончательно добивала репутацию американских комплексов, радикально сокращая их шансы на рынке. Что-что, а считать деньги американцы умеют и не понимать всех этих нюансов просто не могли. В самих США эти странные события склонны объяснять тесными связями нынешнего президента США с израильским лобби, которое сыграло немалую роль в его избрании.

Но, надо признать, что и американский военно-промышленный комплекс является весьма влиятельной силой, зависимость от которой хозяина Белого Дома также весьма высока. Именно действиями лоббистов ВПК и можно объяснить столь странное завершение удивительной сделки. Напомним, что США закупили в Израиле в августе 2019 года две батареи «Железного купола». Затем Пентагон объявил о намерении закупить еще два батарейных комплекта. Две батареи «Железного купола», включающие в себя 12 пусковых установок, 240 ракет-перехватчиков, а также систему управления и радиолокационные станции, США должны были получить к 2023 году.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Железный купол
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