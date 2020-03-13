Войти
Lenta.ru

США позволили России торговать «Союзами»

1683
0
0
Союз-2.1б
Союз-2.1б.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Госдепартамент США разрешил International Launch Services (ILS) торговать на американском рынке российскими ракетами легкого и среднего классов «Союз-2», говорится в сообщении компании.

Также власти страны позволили ILS предлагать услуги по доставке человека в космос на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС».

В настоящее время ILS (дочерняя компания Центра Хруничева из «Роскосмоса») на американском рынке, кроме продажи «Союз-2» и «Союз МС», занимается продвижением российских ракет «Протон-М» и семейства носителей «Ангара».

В марте 2020 года американская компания SpaceX в 50-й раз посадила первую ступень ракеты Falcon 9 и в 20-й раз запустила к Международной космической станции грузовой космический корабль Dragon.

В феврале 2018 года пользователи Reddit, реагируя на на статью про ILS в американском журнале SpaceNews, опубликованную с пометкой «рекламный пост», сравнили ракеты «Протон-М» с отходами жизнедеятельности, а их запуск — с игрой в русскую рулетку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
04.04.2019
Восточный переворот
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.01.2019
Уходят с орбиты
27.07.2018
Повелитель батута
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 19:15
  • 214
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 16:44
  • 44
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 12:14
  • 14
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 15.03 09:54
  • 4
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
  • 15.03 05:16
  • 74
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.03 02:30
  • 4
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 14.03 21:45
  • 110
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 14.03 17:09
  • 34
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 14.03 15:36
  • 11
Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ
  • 14.03 15:28
  • 4
Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас
  • 14.03 15:05
  • 1
Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы