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Российская газета

В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20

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Истребители Су-35С показали на видео в компании новейших Chengdu J-20.

ВВС НОАК опубликовало ролик, демонстрирующий ее мощь. В нем можно увидеть истребители пятого поколения Chengdu J-20, а также Су-35С и J-15. Все эти самолеты помимо службы Поднебесной, можно сказать, объединяют родственные связи.

В свое время КНР приобрела у России Су-27, и он оказал огромное влияние на военный авиапром страны.

Палубный истребитель J-15 является китайской модификацией российского Су-30МКК. А гордость ВВС Китая Chengdu J-20 позаимствовал двигатель у Су-35С - АЛ-41Ф-1C с форсажной камерой и всеракурсным управляемым вектором тяги. Он придает самолету сверхманевренность.

Напомним, Китай стал первым зарубежным покупателем истребителей Су-35С поколения "4++". В 2015 году он приобрел у России 24 самолета.

Как писали китайские СМИ, вскоре после этого у прототипа J-20 появились новые двигатели. Мощности прежнего (копии советского АЛ-31Ф с Су-27) было недостаточно.

В результате J-20 значительно увеличил свои боевые возможности.


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
J-15
J-20
АЛ-31Ф
АЛ-41Ф
Су-27
Су-30
Су-30МК
Су-35С
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Это не истребитель пятого поколения
1 комментарий
№1
13.03.2020 17:38
Музыка в ролике зачетная.

Цитата, q
А гордость ВВС Китая Chengdu J-20 позаимствовал двигатель у Су-35С - АЛ-41Ф-1C
Цитата, q
Олег Корякин (Казань)
Олег-сказочник.
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