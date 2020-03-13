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Российская газета

"Спортивный тюнинг" вертолета Apache показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В сети появилось видео "тюнингованного" ударного вертолета Apache с заниженным клиренсом. Операция по опусканию боевой машины "на пол" вызвана не эстетическими воззрениями экипажа, а производственной необходимостью - в обычном состоянии AH-64 не помещается в транспортный самолет A400М.

Снят ролик на базе ВВС Великобритании, "тюнингом" занимаются специалисты 7-го батальона королевских инженеров.

Одной из особенностей конструкции Apache являются шасси с мощными газовыми амортизаторами - при жесткой посадке они поглощают энергию удара. А как выяснилось теперь, могут работать и пневмоподвеской.

Ударный вертолет AH-64 принят на вооружение в 1984 году и считается одним из лучших в своем классе. По характеристикам к нему близок российский Ми-28Н "Ночной охотник". Apache стоит на вооружении 16 стран - в том числе Великобритании.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
AH-64
Ми-28Н
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1 комментарий
№1
13.03.2020 17:26
Цитата, q
Операция по опусканию боевой машины "на пол" вызвана не эстетическими воззрениями экипажа, а производственной необходимостью - в обычном состоянии AH-64 не помещается в транспортный самолет A400М
И ведь это фуфло перепечатали все тематические издания.
Относительно мелкий AH-64 в обычном состоянии (а не полуразобранный, как показано на видео - без двигателей, винтов, пилонов для вооружения и пулеметной турели) - типовой груз для самолета A400М.

Производитель заявляет, что A400М способен перевозит CH-47 Chinook.

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