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Интерфакс-АВН

Власти Казахстана из-за угрозы коронавируса отменили военный парад в честь 75-летия Победы

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Казахстанские военнослужащие
Казахстанские военнослужащие во время учений "Боевое братство — 2017".
Источник изображения: © Нозим Каландаров/ТАСС

Нур-Султан. 12 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить военный парад в честь 75-летия Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы", - написал Курмангали в четверг в "Фейсбуке".

Кроме того, Токаев поручил перенести запланированные ранее международные форумы, в то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу, отметил пресс-секретарь.

"Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", - сказал Курмангали.

В четверг президент провел оперативное совещание с руководителями ряда государственных органов по вопросам противодействия пандемии коронавируса.

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Страны
Казахстан
Издания
Военный Парад
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