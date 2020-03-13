Китайские надувные макеты боевой техники российского и советского производства

Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайские надувные макеты боевой техники российского/советского производства

Надувной макет ЗРС С-400 "Триумф" производства китайской компании Guangzhou Chinee Inflatable inc.

Китайская компания Chinee Inflatable inc.из Гуанчжоу занимается производством и реализацией на экспорт пневмомакетов боевой техники российского и советского производства. Многие макеты выполнены по модульному принципу.

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