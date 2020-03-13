Китайские надувные макеты боевой техники российского и советского производства

Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайские надувные макеты боевой техники российского/советского производства
Надувной макет ЗРС С-400 "Триумф" производства китайской компании Guangzhou Chinee Inflatable inc.
Китайская компания Chinee Inflatable inc.из Гуанчжоу занимается производством и реализацией на экспорт пневмомакетов боевой техники российского и советского производства. Многие макеты выполнены по модульному принципу.
Ассортимент резиновых "обманок" под катом
ЗРС С-400 "Триумф"\
ЗРПК Панцирь С1
Ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус"
Т-72
ЗСУ-23-4 "Шилка"
БМП-2
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 9К33М3 "Оса-АКМ"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2К22 "Тунгуска"
ЗРК 2К12 КУБ
ЗРС С-300