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Китайские надувные макеты боевой техники российского и советского производства

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайские надувные макеты боевой техники российского/советского производства

Надувной макет ЗРС С-400 "Триумф" производства китайской компании Guangzhou Chinee Inflatable inc.

Китайская компания Chinee Inflatable inc.из Гуанчжоу занимается производством и реализацией на экспорт пневмомакетов боевой техники российского и советского производства. Многие макеты выполнены по модульному принципу.

Ассортимент резиновых "обманок" под катом

ЗРС С-400 "Триумф"\

ЗРПК Панцирь С1

Ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус"

Т-72

ЗСУ-23-4 "Шилка"

БМП-2

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 9К33М3 "Оса-АКМ"

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2К22 "Тунгуска"

ЗРК 2К12 КУБ

ЗРС С-300

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-2
Оса-АКМ
С-300
С-400 Триумф
Т-72
Тунгуска
Шилка
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