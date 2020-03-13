Помирить стороны: по Донбассу создают консультативный совет

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала создание консультативного совета по политическим вопросам для ускорения процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Это решение было принято на прошедшем накануне в Минске очередном заседании группы. Кроме того, стороны договорились в течение недели определить всех лиц, подлежащих взаимному обмену.

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе стороны договорились о создании консультативного совета по политическим вопросам, сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского в своем официальном Telegram-канале.

Совет был создан после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии, указали в сообщении. Новый орган будет следить за выполнением договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки». Как уточнила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, в его задачи также будет входить выработка рекомендаций по политическим вопросам.

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова отметила, что в рамках совета будет осуществляться прямой диалог между Донбассом и Киевом.

Ее коллега из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал детали этого механизма "завтрашним вопросом». Он подчеркнул, что на следующей встрече "необходимо будет эти решения, предварительно отработанные сегодня, положить на бумагу и приступить к их реализации».

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло 11 марта в Минске. На него впервые прибыли курирующий тему урегулирования в Донбассе глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который недавно сменил на украинском направлении Владислава Суркова.

Как сообщил Козак, на встрече группы также удалось договориться о новом механизме урегулирования. Решение пока неокончательное, но другого, признал он, трудно было бы ожидать с учетом сложившихся проблем, которые отягощены взаимным недоверием сторон. Тем не менее, предварительно такой механизм все же согласован. "И я очень надеюсь, что на следующем заседании контактной группы мы примем окончательное решение по механизму диалога сторон и по урегулированию конфликта», - отметил Козак.

Он пояснил, что это будет диалоговая площадка с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта.

"Пока больше говорить не надо. Надо бережно относиться к этим договоренностям, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся», - сказал замруководителя администрации президента России.

Кроме того, стороны договорились в течение недели максимально определить всех лиц, подлежащих взаимному освобождению, подчеркнул он. К тому же участники признали, что необходимо искать новые компромиссные участки с точки зрения безопасности сторон для разведения сил и средств.

Как сообщила после этой встречи Наталья Никонорова, гуманитарная подгруппа ТКГ будет работать в режиме нон-стоп над согласованием списка для обмена пленными, чтобы на следующих переговорах в Минске, которые пройдут 25 марта, определиться с возможными условиями обмена.

"Сегодня мы приняли решение активизировать процесс переговоров по согласованию списков лиц (для обмена пленными в Донбассе - «Газета.Ru») и активизировать процесс, который должен привести к обмену удерживаемыми лицами, то есть взаимному освобождению", - сказала министр иностранных дел ДНР журналистам по итогам очередного раунда переговоров.

Она уточнила, что работа в этом направлении будет продолжаться независимо от того, состоится ли прямая встреча представителей, то есть она может проходить в электронном формате, в формате переписки.

"Мы надеемся, и протокольно это было закреплено, что на следующем заседании мы уже выйдем к окончательному пониманию, когда и каким образом этот процесс может быть завершен и реализован", - резюмировала она.

Тем временем ситуация в Донбассе продолжает обостряться. По словам Хайди Грау, за последние две недели число жертв конфликта на востоке Украины значительно увеличилось.

"Вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа жертв. Так, за последние две недели их число достигло девяти, что составляет более одной трети гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо", - заявила спецпредставитель ОБСЕ.

Грау в очередной раз призвала стороны соблюдать обязательства о приверженности режиму полного прекращения огня.

Лидия Мисник