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Военное обозрение

Турция не намерена выводить войска из провинции Идлиб

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Источник изображения: topwar.ru

Турция намерена сохранить военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, вопрос о выводе турецких военнослужащих из Идлиба не рассматривается. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По словам главы турецкого военного ведомства, Анкара не рассматривает вопрос вывода своего военного контингента с территории сирийского Идлиба, где у Анкары расположены 12 наблюдательных постов.

Наше присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается. О выводе (войск) речи не идет, все наши войска остаются на месте

- приводят турецкие СМИ слова Акара.

Как ранее сообщалось, в рамках операции "Весенний щит" Турция ввела на территорию провинции Идлиб личный состав и бронетехнику, равную численности одной дивизии. Кроме того, в Идлибе находятся многочисленные вооруженные группировки, поддерживаемые Турцией.

В то же время сообщается, что турецкие военнослужащие начали отвод тяжелой техники от наблюдательных постов, размещая ее ближе к сирийско-турецкой границе.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии "еще более мощным ударом" в случае, если сирийская правительственная армия нарушит режим прекращения огня, введенный с 00:01 6 марта согласно договоренностям между Россией и Турцией.

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