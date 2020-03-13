Компания Nexter начала поставку в Малайзию 105-мм артиллерийских орудий LG1 Mk.3

ЦАМТО, 12 марта. В Малайзию доставлены первые шесть из 18 заказанных в 2018 году 105-мм легких буксируемых артиллерийских орудий LG1 Mk.3 производства французской компании Nexter.

По информации Jane's Defence Weekly, сборка орудий, которые в начале февраля были доставлены в виде машинокомплектов малазийскому партнеру Nexter – компании Advanced Defense Systems (ADS) – в настоящее время продолжается на предприятии в шт.Джохор перед поставкой СВ Малайзии.

Первоначально предполагалось, что все 18 орудий будут переданы ADS к февралю 2020 года, но поставки были отложены, поскольку сформированное после всеобщих выборов в мае 2018 года новое правительство Малайзии распорядилось пересмотреть оборонные контракты, подписанные предыдущей администрацией.

В результате контракт на поставку LG1 был повторно одобрен только в начале 2020 года и теперь ожидается, что оставшиеся 12 орудий будут доставлены ADS двумя партиями до конца 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Малайзии заключило с выступающей основным подрядчиком компанией Advanced Defense Systems (ADS Sdn Bhd) контракт на поставку 18 ед. 105-мм легких орудий LG-1 Mk.3 18 апреля 2018 года в рамках проходившей в Куала-Лумпуре выставки DSA-2018. Контракт, стоимость которого не разглашается, включает поставку 18 полностью "оцифрованных" 105-мм легких артиллерийских орудий, компактного портативного баллистического компьютера BACARA (для использования на уровне батареи), а также первой партии 105-мм боеприпасов, в том числе фугасных снарядов с донным газогенератором G3 (HE ER-BB), дальность стрельбы которыми составляет до 17 км. Соглашение также предусматривает выполнение ADS сборки и последующего технического обслуживания орудий.

Новые 105-мм гаубицы LG-1 Mk.3 поступят на вооружение 1-го артиллерийского полка СВ Малайзии, который в настоящее время оснащен устаревшими 105-мм гаубицами Model 56 производства Oto Melara. Шесть других артиллерийских полков СВ Малайзии также оснащены этими орудиями (всего на вооружении имеется около 100 гаубиц Model 56). На текущий момент нет данных о том, намерено ли правительство Малайзии закупить дополнительные LG1 для замены Model 56.

Вес 105-мм гаубицы LG-1 Mk.3 с длиной ствола 30 калибров составляет всего 1650 кг, что позволяет оперативно перебрасывать их к месту ведения боевых действий, в том числе в джунглях, горах и т.д. Орудие может буксироваться легким транспортным средством, перебрасываться средним вертолетом (типа "Пума", "Белл-212") или десантироваться парашютным способом с борта самолета (типа C-130 "Геркулес"). Расчет орудия составляет 5 человек, скорострельность – не менее 12 выстр./мин. LG1 Mk.3 может применять весь спектр семейства боеприпасов G3, а также ранее разработанные Nexter боеприпасы G2 и G1, наряду с другими 105-мм артиллерийскими боеприпасами стандарта НАТО. Срок службы ствола орудия составляет около 7000 выстрелов.

Орудия LG-1 Mk.3 ранее были приобретены несколькими странами, включая Бельгию, Канаду, Колумбию, Индонезию, Сингапур и Таиланд. Несколько стран Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии также проявили интерес к покупке данной артиллерийской системы.