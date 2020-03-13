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ЦАМТО

Главный центр разведки космической обстановки провел учения по выявлению маневров иностранных спутников

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Спутники системы Starlink на диспенсере в космосе, 24 мая 2019 года. SpaceX
Спутники системы Starlink на диспенсере в космосе, 24 мая 2019 года. SpaceX.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 12 марта. Боевые расчеты Главного центра разведки космической обстановки 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения провели командно-штабную тренировку по выявлению фактов маневров на орбите иностранных космических аппаратов.

Особое внимание специалисты Главного центра РКО уделяли контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению иностранными государствами экспериментов на орбитах с космическими аппаратами, входящими в состав этих систем.

В ходе учения оперативной группой анализа нештатных ситуаций Главного центра РКО были изучены цели выявленных маневров иностранных космических аппаратов и выработаны предложения по предотвращению негативного влияния изменений в космической обстановке на безопасность полетов космических аппаратов российской орбитальной группировки и Международной космической станции.

Регулярные учебные тренировки по выявлению нештатных ситуаций в космическом пространстве и предотвращению их негативного воздействия на безопасность космической деятельности России в Главном центре разведки космической обстановки проводятся для повышения профессиональной подготовки офицеров боевых расчетов.

С помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов моделируются самые сложные условия изменений космической обстановки, в ходе которых боевые расчеты отрабатывают выполнение жестких нормативов по обнаружению, классификации, сопровождению, контролю изменений орбитальных параметров космических объектов для формирования информации о космической обстановке и своевременного доклада на вышестоящие пункты управления.

Кроме того, проводятся тренировки по отработке действий боевых расчетов при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера.

Главный центр разведки космической обстановки входит в состав Космических войск Воздушно-космических сил и выполняет информационное обеспечение парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, контроля за деятельностью иностранных государств в космическом пространстве, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным засорением космического пространства.

В режиме реального времени специалисты Главного центра РКО принимают, обрабатывают и анализируют информацию о космических объектах, предназначенную для непрерывной, постоянной и глобальной оценки комической обстановки, ведения радиотехнической разведки космического пространства, выдачи данных о космических объектах и космической обстановке потребителям информации.

Важнейшее направление деятельности Главного центра РКО – ведение единой информационной базы космических объектов – Главного каталога космических объектов системы контроля космического пространства, предназначенного для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве позволяют обеспечивать специализированные наземные средства системы контроля космического пространства (СККП), расположенные в Московском регионе, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесской республике и Республике Таджикистан.

Ежедневно в составе боевых расчетов на объектах Главного центра разведки космической обстановки несут круглосуточное дежурство более 300 специалистов Космических войск ВКС, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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