Амурское железнодорожное соединение ВВО получило ремонтно-эвакуационные машины последнего поколения

ЦАМТО, 12 марта. На вооружение железнодорожного соединения ВВО, дислоцированного в Амурской области, поступила партия современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ.

Машины последнего поколения созданы на базе перспективного вездехода "Урал-532362" и позволяют выполнять сложный ремонт техники автономно в полевых условиях.

Машина предназначена для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения, как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и более мощном и унифицированном современном оборудовании.

Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на колесном шасси "Урал-532362" создана по новой компоновочной схеме "кабина над двигателем". Она имеет колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать ее на всех видах дорог Дальнего Востока.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий грузоподъемностью около трех тонн и электрогенератор, позволяющий проводить ремонтные сварочные работы.

Поступившая техника значительно усилила соединение. Возможности ремонтных экипажей повысились в несколько раз, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.