Без Колумба «Санта-Мария» вряд ли бы открыла Америку

Компания IBM и некоммерческая организация Promare проведут первое испытательное плавание беспилотного корабля Mayflower, который в сентябре текущего года планируют отправить в автономное плавание через Атлантический океан.

В сентябре 2020 года будет отмечаться 400-летие Mayflower - корабля, на котором в 1620 году в Северную Америку прибыли одни из первых английских поселенцев. В честь этого события один из первых полностью автономных полноразмерных кораблей повторит этот путь, проплыв из Плимута в Великобритании до Плимута в американском штате Массачусетс.

В нынешнем месяце также будет протестирован прототип системы AI Captain на базе искусственного интеллекта IBM, благодаря которой автономный корабль Mayflower сможет без участия человека пересечь Атлантический океан. Испытания пройдут в Великобритании под наблюдением команды исследовательского судна Плимутской морской лаборатории Plymouth Quest и позволят оценить, как работает система искусственного интеллекта AI Captain в реальных морских условиях.

В течение последних двух лет специалисты занимались разработкой моделей искусственного интеллекта корабля, используя более миллиона морских изображений, собранных с камер в заливе Плимут-Саунд в Великобритании, а также базы данных с открытым исходным кодом. Благодаря возможностям искусственного интеллекта и периферийным вычислительным системам IBM во время плавания Mayflower сможет самостоятельно перемещаться в открытом море, распознавать корабли, буи и такие препятствия, как земля, волнорезы и мусор.

По мнению экспертов, говорит ПМ, успешная реализация этого проекта поспособствует дальнейшему развитию автономных кораблей, а также трансформирует будущее научных морских исследований. В настоящее время крупные порты по всему миру уже инвестируют средства в подготовку к эксплуатации автономных кораблей.