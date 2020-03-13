Ленинградская военно-морская база обретет Боевое знамя нового образца

Этот официальный символ и соответствующую грамоту президента России в преддверии 101-й годовщины со дня образования ВМБ командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручит командиру флотского объединения контр-адмиралу Вячеславу Родионову.

В церемонии, которая состоится 12 марта в Кронштадте на пирсе восточной Усть-Рогатки, примут участие военнослужащие базы, ветераны Великой Отечественной войны и БФ, юнармейцы, представители местных органов власти.

11 марта, накануне знаменательного события, в соответствии с ритуалом была проведена церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. По традиции, этой чести удостоились лучшие военнослужащие.

По итогам 2019 учебного года Ленинградская ВМБ признана лучшим объединением БФ, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)