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ТАСС

Орбиту МКС "поднимут" на 1,1 км 19 марта

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

В результате маневра средняя высота полета МКС составит около 419 км

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) запланирована на 19 марта, маневр будет выполнен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13". Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 19 марта 2020 года запланирована коррекция ее орбиты. По предварительным данным, двигатели грузового корабля "Прогресс МС-13", который находится в составе станции, будут включены в 20:14 мск и проработают 534 секунды", - сообщили в госкорпорации.

В результате маневра средняя высота полета МКС увеличится на 1,1 км и составит около 419 км.

Целью коррекции является формирование рабочей орбиты станции для обеспечения четырехвитковой схемы сближения с МКС пилотируемого корабля "Союз МС-16" 9 апреля и посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-15" 17 апреля.

Запуск "Союза МС-16" с экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди запланирован на 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:16 мск того же дня.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки и астронавтов НАСА Эндрю Моргана и Джессики Меир запланирована на 17 апреля.

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Байконур
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Прогресс ТГК
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