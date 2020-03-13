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Российская газета

В главном военном параде ВВО 9 мая впервые пройдут самоходки "Малка"

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Источник изображения: Валерий Мельников/РИА Новости

В Хабаровске в главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые задействуют самоходные артиллерийские установки "Малка" и "Гиацинт", самоходные минометы "Тюльпан", а также реактивную систему залпового огня "Ураган".

Кроме того, в составе механизированной колонны пройдут декорированные автомобили КамАЗ, на которых представят главные эпизоды войны.

На аэродроме "Калинка" под Хабаровском уже проходят тренировки механиков-водителей и водителей боевой и специальной техники.

"В составе исторической колонны военной техники тренируются экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных минометов БМ-13 "Катюша", - сообщает пресс-служба ВВО.

Современная техника в парадном строю будет представлена танками Т-80, Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-2, самоходными артустановками МСТА-С, ЗРК "Тор-М2У", бронетранспортерами БТР-80 и БТР-82А, ЗРПК "Панцирь", тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" и другим.

Всего в колонне пройдет 147 единиц техники, в том числе транспорт клуба "Авторетро" и декорированные автомобили КамАЗ.


Юлия Гарднер (Хабаровск)

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Продукция
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
2С7 Пион
96К6 Панцирь-С1
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БМП-2
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Мста-С
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