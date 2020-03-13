Портал Sina обсудил, почему истребитель J-20 не выпускается в двухместном варианте

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В Китае решили обсудить вопрос о том, почему промышленность не собирается создавать двухместные истребители 5-го поколения. Мнения традиционно разделились. Одни эксперты полагают, что J-20 хорош и в одноместном исполнении, другие уверены, что двухместный вариант расширил бы возможности этого боевого самолёта ВВС НОАК.

На портале Sina говорится, что двухместный истребитель J-20 до сих пор не появился на вооружении китайских ВВС в связи с тем, что это попросту нецелесообразно. Отмечается, что самолёт использует новейшие бортовые электронные системы, которые облегчают для пилота выполнение задач. Системы управления вооружением, средства навигации, использование шлема с мультимедийными устройствами – всё это, как считает автор на портале Sina, позволяет справиться с любой поставленной задачей и одному пилоту J-20.

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Нужно учесть, что при выполнении операций J-20 не появляется один. Его могут сопровождать и другие истребители, включая J-10, J-16, Су-30МК. Тот же Су-30МК может наносить удары по наземным целям, а в этот момент истребитель-невидимка J-20 будет выполнять основную работу в воздушном пространстве – в том числе и для нейтрализации средств авиации противника.

Отмечено, что второго кресла в кабине J-20 не требуется, так как самолёт – многоцелевой и оснащённый «по последнему слову техники».

В одном из комментариев к материалу Sina пользователь пишет о том, что военные, «видимо, ещё не раскрывают такой важной детали как использование системы искусственного интеллекта на борту». Пользователь считает, что именно она и делает бессмысленным двухместный вариант J-20.