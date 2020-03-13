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Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с РФ о газоснабжении комплекса Байконур

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Стартовый комплекс космодрома Байконур
Стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Нур-Султан. 12 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана (верхняя палата) на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения между правительством республики Казахстан и правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса Байконур", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Соглашение между правительствами Казахстана и России о газоснабжении Байконура было подписано в Москве 3 апреля 2019 года. Цель документа - определение правовых основ газоснабжения комплекса.

Документом устанавливается, что взаиморасчет по продаже газа потребителям производится в тенге или российских рублях по курсу Национального банка Казахстана на день оплаты.

Реализация соглашения предусматривает поэтапный перевод потребителей на природный газ, цена которого значительно дешевле. В результате положительный экономический эффект получат население Байконура и прочие группы потребителей региона - производственные здания и административный сектор РФ, говорится в документе.

Как следует из соглашения, цена розничной продажи газа потребителям города Байконур определяется законодательством Казахстана и должна "соответствовать цене, устанавливаемой уполномоченным органом, осуществляющим выработку и реализацию госполитики в сферах естественных монополий для потребителей газа Кызылординской области".

Как отмечал ранее министр энергетики Нурлан Ногаев, представляя документ депутатам, газоснабжение города будет осуществлять АО "КазТрансГаз Аймак" и/или его Кызылординский производственный филиал. При этом деятельность по розничной реализации будет осуществляться без регистрации на территории Байконура, что позволит избежать двойного налогообложения.

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Страны
Казахстан
Россия
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Байконур
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