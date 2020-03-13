Опубликовано видео запуска «Искандеров» в Ивановской области

В Сети опубликовано видео запуска ракет из оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Об этом 12 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), в ходе учений военнослужащих подняли по учебной тревоге, после чего они совершили марш в незнакомый район. Они отразили нападение «диверсантов» и преодолели зараженные участки местности.

«По прибытии на место проведения тактического учения расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установили устойчивую связь, провели учебные (электронные) пуски ракет», — отметили в пресс-службе.

Ранее, 8 марта российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» провели тренировки, в ходе которых отработали нанесение и отражение ракетных атак.