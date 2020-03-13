Войти
Известия.ru

Журналистам показали работу Центра контроля космического пространства

1886
0
0
Центр контроля космического пространства
Центр контроля космического пространства.
Источник изображения: РЕН ТВ

Российским журналистам показали реальную работу Центра контроля космического пространства Главного центра разведки космической обстановки (ЦККП).

Представители СМИ смогли изнутри посмотреть, как проводится работа по обнаружению, сопровождению и классификации космических объектов.


Сейчас космос является главной сферой, где сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи, навигации, метеорологии.

По данным экспертов, на сегодняшний день в околоземном пространстве функционируют около 1 тыс. иностранных космических аппаратов, принадлежащих 30 государствам и межгосударственным организациям, сообщили в ЦККП.

Анализ маневров разведывательных космических аппаратов позволяет с высокой точностью спрогнозировать время начала первого массированного ракетно-авиационного удара.

Специалисты ЦККП проводят непрерывный контроль наличия опасных сближений космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Так, в 2019 г. Центр предупредил о 19 опасных сближениях.

Центр контроля космического пространства (ЦККП) был создан решением Правительства СССР в марте 1965 года. За прошедшие годы было создано уникальное программно-алгоритмическое обеспечение контроля космического пространства и аппаратный комплекс, позволяющие вести обработку информации в реальном масштабе времени. В настоящее время ЦККП входит в состав Главного центра разведки космической обстановки 15 армии ВКС (особого назначения) Космических войск ВКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
СККП
Похожие новости
21.02.2019
ВКС получит сеть новых комплексов контроля космического пространства
07.04.2015
Кирилл Макаров: "Угроза глобального удара США является главной для РФ в воздушно-космической сфере"
24.11.2014
Вид из "Окна" на 40 тысяч километров
25.03.2013
США активно развивают систему контроля космического пространства
31.03.2009
ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СПОСОБНА ОТСТОЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ
09.10.2007
Россия планирует переоснастить находящийся в Таджикистане оптико-электронный узел космических войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 19:15
  • 214
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 16:44
  • 44
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 12:14
  • 14
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 15.03 09:54
  • 4
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
  • 15.03 05:16
  • 74
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.03 02:30
  • 4
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 14.03 21:45
  • 110
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 14.03 17:09
  • 34
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 14.03 15:36
  • 11
Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ
  • 14.03 15:28
  • 4
Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас
  • 14.03 15:05
  • 1
Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы