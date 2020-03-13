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Интерфакс-АВН

Космические объекты 19 раз опасно сближались с российскими спутниками в прошлом году

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Дуброво (Московская область). 12 марта. ИНТЕРФАКС - Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС в прошлом году выдал два десятка предупреждений об опасном сближении различных предметов в космосе с российскими космическими аппаратами, сообщил журналистам начальник центра полковник Сергей Сучков.

Сучков сообщил, что в 2019 году специалисты Центра выдали "19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки".

Они также зафиксировали за прошлый год три опасных сближения космических объектов с Международной космической станцией.

Основной задачей Главного центра разведки космической обстановки является парирование угроз из космоса и в космосе.

"Также Центр решает задачи по выявлению изменений космической обстановки, которые могут создать ту или иную угрозу. Помимо этого, Центр обеспечивает безопасность полетов космических аппаратов, в том числе Международной космической станции (МКС), и ведет главный каталог космических объектов", - сказал Сучков.

Он сообщил, что глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве позволяют обеспечивать специализированные радиотехнические, лазерно- оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, расположенные в Московском регионе, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкессии и Таджикистане. Ежедневно в составе боевых расчетов на объектах Главного центра разведки космической обстановки несут круглосуточное дежурство более 300 специалистов Космических войск ВКС.

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки в 2019 году провели более трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования более 200 космических объектов.

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Страны
Россия
Таджикистан
Проекты
МКС
СККП
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