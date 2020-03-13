СМИ сообщили о гибели трех человек на военной базе США в Ираке

Два американца и один британец предположительно погибли в результате ракетной атаки по военной базе США в Ираке, еще 12 военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

База «Кэмп-Тадж» в Ираке, где размещены силы антитеррористической коалиции во главе с США, в среду, 11 марта, подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19:35 (совпадает с мск).

В середине января базу также обстреляли. Тогда СМИ сообщали, что во время атаки на месте находились американские военнослужащие. На территории разорвались две ракеты, других подробностей не сообщалось.