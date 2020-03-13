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В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

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Источник изображения: Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытыми», пишет The Drive.

Отдельное внимание в публикации американского издания отводится конструкции пары подруливающих устройств, которые получает каждая такая субмарина. «Вспомогательные двигатели обеспечивают дополнительную мощность во время плавания на малой скорости, что также помогает снизить шум, производимый подводной лодкой», — отмечает издание.

Таким образом в The Drive прокомментировали ролик телеканала «Звезда», посвященный подлодке К-549 «Князь Владимир» проекта 955A.

В октябре 2019 года К-549 «Князь Владимир» впервые выстрелил межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава-30».

В мае того же года «Известия» со ссылкой на источники написали, что «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» отличается от субмарин проекта 955 «Борей» отсутствием «горба» ракетной пусковой платформы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
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