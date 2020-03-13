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Московская конференция по международной безопасности отменена

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Источник изображения: vpk-news.ru

В связи с распространением коронавируса нового типа (Covid-19) в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран», - говорится в уведомлении военного ведомства.

В этом году проведение мероприятия было запланировано на 22-23 апреля. На повестку форума обычно выносятся проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность. Отдельные пленарные заседания традиционно посвящены обмену мнениями между политиками и экспертами по вопросам современных военных угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Обсуждаются вопросы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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