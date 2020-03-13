Московская конференция по международной безопасности отменена

В связи с распространением коронавируса нового типа (Covid-19) в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран», - говорится в уведомлении военного ведомства.

В этом году проведение мероприятия было запланировано на 22-23 апреля. На повестку форума обычно выносятся проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность. Отдельные пленарные заседания традиционно посвящены обмену мнениями между политиками и экспертами по вопросам современных военных угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Обсуждаются вопросы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.