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Морской антиквариат вышел на учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота и обитаемого подводного аппарата АС-28 отработают практическое взаимодействие в море в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, спасательное судно «Коммуна» и обитаемый подводный аппарат АС-28 начали совместные учения в Чёрном море. «Расчёт АС-28 выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 метров, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также отработает алгоритм действий при покладке и всплытии с грунта», - отмечают военные.

«Коммуна», впервые спущенная на воду ещё в 1913 году и адаптированная под базирование обитаемых спасательных аппаратов, является старейшим действующим судном Военно-морского флота России. В рамках проводимых мероприятий она вышла в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

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