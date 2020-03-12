Сколько комплексов "Панцирь" потеряла армия Сирии

В Минобороны России прокомментировали заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении зенитных ракетно-пушечных комплексов российского производства "Панцирь", которые стоят на вооружении правительственных войск Сирии.

В минувший вторник Эрдоган сообщил, что турецкие военные с помощью беспилотников уничтожили в Идлибе восемь таких комплексов. "Панцири" он назвал важными системами ПВО и добавил, что "их стоимость очень высока". Про важность "Панцирей" никто с президентом Турции не спорит. Свою боевую эффективность они не раз демонстрировали при отражении атак самодельных дронов террористов на нашу авиабазу в Хмеймиме.

А вот со стоимостью и, главное, с количеством пораженных турками комплексов Эрдоган переборщил.

"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных беспилотных летательных аппаратов в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности", - заявили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны России, основные силы и средства ПВО вооруженных сил Сирии, включая "Панцири", сосредоточены на прикрытии Дамаска. "Подразделения же сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего 4 таких комплекса. В результате массированных атак турецких ударных беспилотников получили повреждения два из них. Их восстановление в настоящее время завершается", - подчеркнули в ведомстве.

Сирийские войска в Идлибе прикрывали всего 4 комплекса "Панцирь", два из них были повреждены

Что, впрочем, не отразилось на выполнении договоренностей, достигнутых на встрече президентов Путина и Эрдогана в Москве 5 марта. Вот уже несколько суток в зоне деэскалации Идлиб не слышно перестрелок. Наши и турецкие военные готовятся с 15 марта приступить к совместному патрулированию шоссе M4. В минувший вторник по инициативе Анкары глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром по телефону ряд вопросов, связанных с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в Идлибе.

Между тем за минувшие сутки наши военные сопроводили на наблюдательные посты в этой зоне деэскалации еще четыре колонны с турецкими солдатами и офицерами.

Юрий Гаврилов