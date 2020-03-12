Ту-160 еще послужат России

Уфимское предприятие «Гидравлика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») возобновляет производство турбонасосных установок (ТНУК) для глубокомодернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

Об этом сообщили в пресс-службе «Технодинамики».

«Возобновить производство ТНУК решено в рамках госзадания, и на сегодняшний день задача реализовывается успешно. Уже завершен этап квалификационных испытаний, и совместно с ОКБ «Кристалл» идет подготовка к поставкам серийной партии установок», - отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Отмечается, что эти авиаагрегаты производились на предприятии в 1985 году, затем их производство было прекращено. Новые изделия будут отличать плунжерные насосы высокого давления НП109-А, производство которых по программе импортозамещения началось в 2019 году.