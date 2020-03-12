Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США

Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия. Ракету испытали на ракетном полигоне в Нью-Мексико.

Как сообщает пресс-служба компании, цель испытаний - подтверждение траектории полета ракеты, дальности и точности действия бортовых систем и боевой части ракеты. В компании добавили, что летные испытания еще раз продемонстрировали надежность, точность и возможности PrSM.

Разработчики заявили, что ракета сработала точно так, как ожидалось. Она пролетела до цели около 180 километров и поразила ее. Запуск произвели из реактивной системы залпового огня HIMARS.

По информации N+1, новая гиперзвуковая ракета должна заменить боеприпасы оперативно-тактических комплексов ATACMS. Они выполняют полеты на скорости около 3 чисел Маха. Ракета PrSM сможет лететь на скорости более 5 чисел Маха и поражать цели на расстоянии до 499 километров. Это на первом этапе. Потом разработчики планируют увеличить дальность действия ракеты.

Светлана Цыганкова