Войти
Российская газета

Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США

354
0
0
Источник изображения: NewsBOT Military / youtube.com

Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия. Ракету испытали на ракетном полигоне в Нью-Мексико.

Как сообщает пресс-служба компании, цель испытаний - подтверждение траектории полета ракеты, дальности и точности действия бортовых систем и боевой части ракеты. В компании добавили, что летные испытания еще раз продемонстрировали надежность, точность и возможности PrSM.

Разработчики заявили, что ракета сработала точно так, как ожидалось. Она пролетела до цели около 180 километров и поразила ее. Запуск произвели из реактивной системы залпового огня HIMARS.

По информации N+1, новая гиперзвуковая ракета должна заменить боеприпасы оперативно-тактических комплексов ATACMS. Они выполняют полеты на скорости около 3 чисел Маха. Ракета PrSM сможет лететь на скорости более 5 чисел Маха и поражать цели на расстоянии до 499 километров. Это на первом этапе. Потом разработчики планируют увеличить дальность действия ракеты.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
12.03.2020
В США испытали на точность оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету PrSM
22.07.2019
Испытания американской гиперзвуковой тактической ракеты перенесены
05.04.2019
DeepStrike будет гиперзвуковым
27.06.2017
Модернизированная оперативно-тактическая ракета ATACMS готовится к принятию на вооружение
01.08.2014
«Локхид Мартин» завершила предварительные испытания боеприпаса GMLRS с новой боевой частью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»