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Известия.ru

Источник прокомментировал кадры уничтожения Турцией «Панциря» в Сирии

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Источник изображения: Фото: Twitter.com/Clash Report

Источник «Известий» в среду, 11 марта, оценил видео уничтожения Турцией зенитных ракетных комплексов «Панцирь» в Сирии, опубликованное в twitter-аккаунте Clash Report. По его словам, на самом деле на кадрах запечатлен штатный пуск ракет с пусковых установок.

«На кадрах хорошо видны две вспышки и следы работы твердотопливных ускорителей зенитных ракет «Панциря» на активном участке траектории. Также хорошо видны остатки одноразовых заглушек транспортно-пусковых контейнеров. Их ракеты срывают во время старта», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что сам запуск сопровождается активным выделением тепла. Следовательно, на экране тепловизора всегда видна яркая белая засветка.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ужесточении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

В свою очередь, в Минобороны РФ опровергли данные Анкары об уничтожении ЗРК. В ведомстве назвали подобные заявления преувеличением. В ответ в twitter-аккаунте Clash Report появилось видео удара по ЗРК с подписью: «Вы уверены?».

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В итоге сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

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