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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

США расширяют штат своих военных баз, но не в Восточной Европе

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ВС США
ВС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Похоже, что к настойчивому требованию России в адрес США и НАТО о недопустимости развертывания новых военных баз вблизи ее границ американское военное командование все же начинает прислушиваться.

Несмотря на громкие заявления высшего военно-политического руководства США, Польши и стран Балтии о намерениях предпринимать самые активные действия для «противодействия агрессивным намерениям Российской Федерации», до сих пор не было объявлено о размещении на территории стран Восточной Европы дополнительных воинских частей США и других стран НАТО на постоянной основе.

Активизация военной деятельности Североатлантического союза после 2014 года сводилась лишь к развертыванию ротационных формирований и проведению учений на полигонах и авиабазах стран Балтии, Польши и других восточноевропейских стран в рамках двух операций: американской «Atlantic Resolve» и натовской «Enhanced Forward Presence».

В феврале текущего года военное командование США направило официальный запрос в адрес немецкого правительства об аренде около 200 квартир и домов для постоянного размещения американских военнослужащих и их семей вблизи одного из крупнейших военных полигонов Соединенных Штатов в Германии – Хоэнфельса. Согласно запросу, жилье не должно располагаться далее 30 миль от полигона, а его аренда может колебаться в пределах 6,05-6,25 евро за один квадратный метр в месяц. Срок аренды – не менее 10 лет.

Направляя запрос, американское военное руководство сослалось на необходимость расширения штата многонационального учебного центра, располагающегося в Хоэнфельсе, так как интенсивность и масштабы учений на полигоне возрастают с каждым годом – только в регулярно проводимом учении «Combined Resolve» участвуют не менее 5 тыс. военнослужащих. Соответственно, для их обеспечения требуется больше постоянно базирующихся подразделений поддержки.

Однако масштабы учений с участием американских военных возросли практически во всех странах Восточной Европы. Так, на полигонах Польши в апреле-мае нынешнего года в учении «Defender Europe – 2020» будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих США. Кроме того, надо учесть, что еще на ротационной основе развернуты более 4 тыс. американских военнослужащих. При этом Пентагон не планирует размещать свой обслуживающий персонал вместе с семьями в радиусе 30 миль от польских полигонов, как это запланировано в Германии.

Видимо, на немецкой территории американские солдаты и офицеры чувствуют себя в большей безопасности. Политика – политикой, но когда речь идет не только о безопасности военнослужащих, но и их семей, в ход идут другие аргументы.

Николай Крылов

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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