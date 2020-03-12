"Храм строят всем миром, на народные деньги"

Шойгу рассказал о строительстве Главного храма ВС РФ

На строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации пожертвования внесли более 90 тыс. человек, финансовую помощь также оказали многие компании, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы признательны таким крупным компаниям, областям и городам. Город Москва счел нужным важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средства на благоустройство вокруг храма», - отметил в интервью телеканалу "Звезда" Шойгу.

В свою очередь, Московская область помогла в подведении коммуникаций, а компания, которая поставила тяжелые краны, с помощью которых в том числе устанавливался многотонный купол, подчеркнул министр.

«Люди предоставили эти краны совершенно безвозмездно, и сказали, что их компанию нигде не нужно упоминать, потому что они считают, что считают неправильным рекламировать себя на таких очень важных и нужных для страны делах», - рассказал Шойгу.

По его словам, ряд других других компаний выделил на строительство храма почти 1000 тонн алюминия и почти 900 тонн меди.

"Например, концерн "Калашников". Они взяли и сказали, что весь кирпич, который необходим на строительство храма, мы приобретем и передадим его вам, - отметил министр обороны РФ. - Миллион и 100 тысяч штук кирпича - это вклад хоть и денежный, но материальный".

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя.

Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют мультимедийную галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

"Как не сказать этим людям словам огромной благодарности? Конечно, большое им всем спасибо, - продолжил Шойгу. - Ведь есть еще и те, кто выделил почти тысячу тонн алюминия, 900 тонн меди. И вот это все - вклад, который люди делают, говоря: "Мы считаем нужным, мы считаем важным, это сделать".

"Вы вот послушайте: 18 колоколов будет установлено: самый тяжелый - 10 тонн, самый легки 18 килограм. Над ними работали замечательные мастера, которые работали над этими колоколами три месяца. Они сделали это! И для них это огромная честь, что эти колокола будут на таком объекте".

"А инженеры, которые рассчитывали, как поднять 80-тонный купол на высоту 60 метров... Это ведь уникальная инженерная операция", - констатировал Шойгу.

"Нам хотелось заразить всех этой идеей - идеей создания Главного храма Вооруженных сил.

И получилось это, в том числе и с помощью СМИ, - признался министр. - Я не говорю, что это какая-то реклама, это просто приглашение сотворить очень хорошее дело, на мой взгляд дело очень нужное и важное для будущих поколений нашей страны".

"Мы должны, на мой взгляд, оставить серьезную и весомую память… Пройдет столетие. Дай Бог, чтобы все помнили, видели, знали и сохранили этот храм", - заключил Шойгу.

Иван Акимов