Войти
РИА Новости

Выпускникам медвузов могут дать отсрочку от армии для аккредитации

348
0
0
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума внесла в Госдуму законопроект о праве для выпускников медвузов на одну отсрочку от армии с июля до 1 октября для получения аккредитации специалиста, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается предоставить право отсрочки выпускникам медвузов "исключительно на период прохождения первичной аккредитации специалиста, то есть на период до 1 октября года прохождения аккредитации специалиста".

"Это позволит выпускникам своевременно получить свидетельство об аккредитации специалиста и, как следствие, право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации, в том числе и в период прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что, как правило, период освоения указанных образовательных программ заканчивается не ранее 1 июля, а период прохождения первичной аккредитации — до конца июля. Вместе с тем, призыв на военную службу осуществляется в период с 1 апреля по 15 июля.

"На практике сложилась ситуация, при которой выпускники мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, не успевают до 15 июля пройти первичную аккредитацию, т.к. подлежат призыву на военную службу", - говорится в документе.

Предлагается право на такую отсрочку предоставлять только один раз.

"Принятие законопроекта позволит к моменту начала следующего призыва на военную службу - 1 октября обеспечить возможность лицам, завершившим освоение основных образовательных программ высшего и среднего звена медицинского и фармацевтического образования, исполнить воинскую обязанность и по окончании срока военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, незамедлительно приступить к осуществлению профессиональной медицинской или фармацевтической деятельности", - отмечается в пояснительной записке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
06.02.2019
Винтокрылое будущее: что придет на смену боевым вертолетам
26.01.2016
Более тысячи экипажей участвовали в отборе "Армейских игр-2016"
02.10.2015
Войска РФ получат до 2016 года 80 тысяч комплектов экипировки "Ратник"
01.03.2013
Ряд направлений строительства Вооруженных сил требует корректировки – Сергей Шойгу
10.08.2009
Авиационный парк ВВС: переход к стратегии технического обновления
18.08.2008
8-я Всероссийская выставка "Российские производители и снабжение Вооруженных Сил"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»