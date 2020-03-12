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РИА Новости

СМИ оценило потери Boeing из-за проблем с 737 Max

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Самолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Проблемы с 737 Max обойдутся американской компании Boeing по меньшей мере в 18,7 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.

Ориентировочные потери, о которых Boeing сообщил инвесторам в январе, составляют 8,3 миллиарда долларов в качестве компенсации клиентам авиакомпании и еще 6,3 миллиарда долларов в виде увеличения расходов на усовершенствование самолета. Позднее компания сообщила, что стоимость усовершенствования самолетов возрастет еще на 4 миллиарда долларов.

Кроме того, Boeing учредил фонд в 100 миллионов долларов семьям жертв катастроф, хотя, как отмечает телеканал, затраты на судебные издержки могут еще возрасти.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе MCAS. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
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