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РИА Новости

Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда

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Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Всплытие подлодок во льдах — непростая, но уже давно освоенная операция, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ в 1998-2005 годах адмирал Виктор Кравченко.

Так он прокомментировал видео, опубликованное американскими Военно-морскими силами. На нем видно, как атомная подводная лодка Toledo всплывает, пробивая лед в Арктике.

"Ну, всплыла она и всплыла. <…> Ничего сверхъестественного в этом нет, мы это тоже давно освоили", — сказал Кравченко.

По его словам, российскому флоту "следует подключать науку", чтобы найти возможность следить за американскими субмаринами и подо льдом. Хотя, добавил Кравченко, следить за ними нужно еще до того, как они ныряют под Арктику.

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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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