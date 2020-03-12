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РИА Новости

Британия выведет более 300 военных из Афганистана, сообщили СМИ

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Военнослужащие в Афганистане
Военнослужащие в Афганистане.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Philip Diab

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британия решила вывести 330 военнослужащих из Афганистана к середине июля после того, как было заключено соглашение с движением "Талибан", сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Ранее в Пентагоне заявили, что США подтверждают начало сокращения численности войск в Афганистане согласно достигнутым договоренностям с движением "Талибан". Вооруженные силы США в Афганистане начали сокращение численности до 8600 в течение 135 дней.

Газета отмечает, что таким образом США решили вывести 30% воинского контингента, сократив численность военнослужащих с 12 тысяч до 8600. Источники в военной сфере сообщили Times, что Британия на первом этапе сократит кадровый состав в аналогичном соотношении: будут выведены 330 служащих ВС страны из числа 1,1 тысячи военных, дислоцированных в Афганистане. Основная часть британских войск расположена в Кабуле и его окрестностях. Небольшое количество британских спецназовцев входят в состав американских частей в других районах, в том числе в южной провинции Гильменд.

Военный источник сообщил газете, что вторая часть британских военных покинет Афганистан, если талибы помешают стране стать "убежищем для террористов" и будут уважать права человека, а также оговаривается, что они должны продемонстрировать уважение прав женщин.

"Решения о сроке окончания нашей военной миссии будут приняты в консультациях с нашими союзниками по НАТО и партнерами, будут учитываться обстановка в стране и наличие прогресса в политическом урегулировании", - заявил газете источник в правительстве королевства.

Он добавил, что Великобритания по-прежнему поддерживает усовершенствование афганских вооруженных сил. Минобороны Великобритании отказалось комментировать газете информацию о выводе специальных сил из Афганистана.

Газета добавляет, что британские военные принимают участие в небоевой миссии под эгидой НАТО. Они занимаются тренировками афганских военных и оказывают им содействие с 2014 года.

Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Катар
Россия
США
Проекты
NATO
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